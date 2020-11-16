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16ноября
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сегодня, 19:02 3

Юрий Трутнев и Василий Орлов подвели итоги работы в Приамурье

Юрий Трутнев и Василий Орлов подвели итоги работы в Приамурье
Фото: amurobl.ru

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента Российской Федерации Юрий Трутнев и глава региона Василий Орлов подвели итоги работы на территории Приамурья. Как сообщает пресс-служба правительства области, состоялось совещание по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

— Ситуация в Амурской области сложная. Мы говорили обо всех этапах помощи людям, это тестирование, своевременное прибытие автомобилей «Скорой помощи», компьютерная томография, медицинский персонал. Сегодня я уже дал поручения министерству здравоохранения России и Роспотребнадзору прислать в Приамурье своих специалистов, помочь разобраться, что надо делать для того, чтобы люди своевременно получали квалифицированную помощь. Министерство здравоохранения говорит о том, что автомобилей «Скорой помощи» достаточно, но нужно решить проблему с диспетчированием. Не важно, лежит ли проблема в области количества машин или в организации их работы. Самое главное – чтобы люди вовремя получали помощь. Также нужно разобраться и с тестированием. Достаточно большое количество КТ сегодня пришло в неисправное состояние – на них очень большая нагрузка. Все эти недостатки нужно устранить, чтобы меньше людей болело, чтобы люди быстрее выздоравливали, — рассказал Юрий Трутнев.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил полпреда президента в ДФО за данные федеральным органам исполнительной власти поручения.

— Отдельная тема – это компьютерные томографы. В ближайшие дни мы отработаем с Минпромторгом РФ ускоренную поставку такого оборудования. Несмотря на то, что у нас есть 19 томографов, фактически некоторые из них сейчас не работают из-за износа и большой нагрузки. На следующий год мы выделили 80 миллионов на приобретение двух новых томографов. Но, безусловно, это очень «горячий» вопрос, и сегодня Минпромторг сказал, что на складах есть подходящая техника. Мы надеемся на ее поставку опережающими темпами. Также детально обсудили тему тестирования. Мы уже приобрели экспресс-тесты, они находятся в Благовещенске. Их можно применять для людей, которые уже выписываются, ожидают повторного тестирования. Надеюсь, это значительно сократит очередь ожидания по получению результатов тестов, — отметил глава Приамурья Василий Орлов.

Также Юрий Трутнев провел в Благовещенске совещание по вопросам социально-экономического развития Амурской области.

— Основа для развития Амурской области была создана благодаря решениям президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это решения о строительстве здесь космодрома, газопровода «Сила Сибири», который создает возможность для строительства Амурского газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса. Это строительство уже началось, общий объем инвестиций составляет 1,7 трлн. рублей. Но было бы неправильно развивать область только в рамках тех больших решении, которые приняты президентом. Есть еще целый ряд направлений. Поэтому мы сегодня подробно обсудили в частности развитие сельского хозяйства с представителями Министерства, я их также попросил подключиться к этой работе. Столкнулись с вопросом собственности и финансирования мелиоративных систем и договорились с Минсельхозом о проведении работы по изменению нормативной базы, чтобы мелиоративные системы были приняты на баланс в качестве государственной собственности, министерство изыщет дополнительные средства на финансирование. Говорили о логистике и развитии железнодорожного транспорта. Думаю, в области нужно рассматривать и другие направления развития. Мы сегодня посмотрели набережную Благовещенска – она должна сыграть роль в дальнейшем развитии туризма. Нельзя забывать и о стимулировании сферы высоких технологий. Мы договорились с губернатором, что работа над направлениями развития будет продолжена. Наша задача – определить, с чем нужно помогать на федеральном уровне и оказывать эту поддержку, — сказал Юрий Трутнев.

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#областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    о как, сразу то повсплывало правды, и оказывается карет Скорой помощи достаточно, диспетчера плохие оказывается поэтому скорая едет по полдня, и аппараты ИВЛ у нас оказывается ломаные, и тесты оказывается только пришли в Благовещенск

  • Алинка я

    Алинка я
    1 час назад

    Как всегда, у васи все под контролем. А то, что на тестирование не направляют, несмотря на результаты Кт, ставят диагноз вирусная пневмония. Вранье одно

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    1 час назад

    Власти проспали, ковид напал на область "молниеносно" за 10 месяцев не успели подготовится?!?!

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