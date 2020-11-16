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16ноября
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сегодня, 18:07 2

В Благовещенске ушла из жизни председатель «Союза пенсионеров России»

В Благовещенске ушла из жизни председатель «Союза пенсионеров России»

В Благовещенске в субботу, 14 ноября, умерла председатель местного отделения «Союза пенсионеров России» Любовь Кузнецова. Прощание состоится в среду, 18 ноября, в ритуальном зале Амурской областной больницы.

— Любовь Филипповна родилась 8 июня 1947 года. Она более 30 лет проработала на Благовещенской швейной фабрике и активно участвовала в общественной жизни города. Любовь Кузнецова внесла большой вклад в пропаганде здорового образа жизни и активного долголетия. А в последние годы она возглавляла отделение «Союза пенсионеров России» Благовещенска, — сообщает пресс-служба администрации города.

Администрация города Благовещенска, амурское отделение «Союза пенсионеров России» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с утратой.

Осенью этого года Приамурье ушли из жизни директор судостроительного завода Вячеслав Попов, преподаватель ДВОКУ Александр Липовцын, предприниматель и краевед Анатолий Телюк, руководитель «Амурстройзаказчика» Анатолий Лагутин, а также экс-председатель Амурского областного суда Сергей Семёнов.

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    21 минута назад

    Плохой год

  • Dobrook

    Dobrook
    21 минута назад

    Это ковид виноват или просто год такой?

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