В Благовещенске ушла из жизни председатель «Союза пенсионеров России»

В Благовещенске в субботу, 14 ноября, умерла председатель местного отделения «Союза пенсионеров России» Любовь Кузнецова. Прощание состоится в среду, 18 ноября, в ритуальном зале Амурской областной больницы.

— Любовь Филипповна родилась 8 июня 1947 года. Она более 30 лет проработала на Благовещенской швейной фабрике и активно участвовала в общественной жизни города. Любовь Кузнецова внесла большой вклад в пропаганде здорового образа жизни и активного долголетия. А в последние годы она возглавляла отделение «Союза пенсионеров России» Благовещенска, — сообщает пресс-служба администрации города.

Администрация города Благовещенска, амурское отделение «Союза пенсионеров России» выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с утратой.

Осенью этого года Приамурье ушли из жизни директор судостроительного завода Вячеслав Попов, преподаватель ДВОКУ Александр Липовцын, предприниматель и краевед Анатолий Телюк, руководитель «Амурстройзаказчика» Анатолий Лагутин, а также экс-председатель Амурского областного суда Сергей Семёнов.