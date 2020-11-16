Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:47 0

Врачи в США вернули к жизни туриста через 45 минут после смерти

Врачи в США вернули к жизни туриста через 45 минут после смерти
Фото: pixabay.com

В США врачи смогли вернуть к жизни мужчину, который умер в реанимации и не проявлял признаков жизни 45 минут, сообщают «Известия» со ссылкой на The Seattle Times.

Майкл Кнапински со своим другом отправился в национальный парк Маунт-Рейнир в штате Вашингтон. Там у подножия горы они разделились: его друг решил добраться до лагеря на лыжах, а Кнапински хотел спуститься на снегоступах.

Когда Кнапински не вернулся в лагерь, его друг сообщил о пропаже. Во время поисков спасатели обнаружили его без сознания. Выяснилось, что во время метели он упал.

В больнице сердце 45-летнего мужчины остановилось. Но несмотря на это врачи продолжали реанимационные мероприятия, и через 45 минут смогли вернуть его к жизни.

Мужчина благодарен медикам за свое спасение и пообещал, что с удвоенной силой продолжит строить дома для приёмных детей.

Просмотров всего: 112

#медицина #США #туризм

распечатать


Коронавирус 4

В Амурской области выявили 159 новых заражений коронавирусом
Общество 12

Обновлённый Хэйхэ: как выглядит город, в который нам нельзя (видео)
Коронавирус 6

В Приамурье выявили 161 новый случай COVID-19
Общество 23

В Благовещенскую городскую клиническую больницу требуются врачи
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь