Врачи в США вернули к жизни туриста через 45 минут после смерти

Майкл Кнапински со своим другом отправился в национальный парк Маунт-Рейнир в штате Вашингтон. Там у подножия горы они разделились: его друг решил добраться до лагеря на лыжах, а Кнапински хотел спуститься на снегоступах.

Когда Кнапински не вернулся в лагерь, его друг сообщил о пропаже. Во время поисков спасатели обнаружили его без сознания. Выяснилось, что во время метели он упал.

В больнице сердце 45-летнего мужчины остановилось. Но несмотря на это врачи продолжали реанимационные мероприятия, и через 45 минут смогли вернуть его к жизни.

Мужчина благодарен медикам за свое спасение и пообещал, что с удвоенной силой продолжит строить дома для приёмных детей.