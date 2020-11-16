Врачи в США вернули к жизни туриста через 45 минут после смерти
В США врачи смогли вернуть к жизни мужчину, который умер в реанимации и не проявлял признаков жизни 45 минут, сообщают «Известия» со ссылкой на The Seattle Times.
Майкл Кнапински со своим другом отправился в национальный парк Маунт-Рейнир в штате Вашингтон. Там у подножия горы они разделились: его друг решил добраться до лагеря на лыжах, а Кнапински хотел спуститься на снегоступах.
Когда Кнапински не вернулся в лагерь, его друг сообщил о пропаже. Во время поисков спасатели обнаружили его без сознания. Выяснилось, что во время метели он упал.
В больнице сердце 45-летнего мужчины остановилось. Но несмотря на это врачи продолжали реанимационные мероприятия, и через 45 минут смогли вернуть его к жизни.
Мужчина благодарен медикам за свое спасение и пообещал, что с удвоенной силой продолжит строить дома для приёмных детей.
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