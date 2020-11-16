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16ноября
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сегодня, 17:39 1

Малым партиям хотят упростить путь в Госдуму

Малым партиям хотят упростить путь в Госдуму
Фото: http://duma.gov.ru/

Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, направил на имя главы ЦИК России Эллы Памфиловой письмо. В нём политолог предлагает снизить барьер для прохождения в Государственную Думу, который нужно преодолеть партиям, сообщает RT.

В письме Антон Орлов отмечает, что существующий барьер в 5% с трудом могут преодолеть маленькие партии, а это снижет правильность отражения в парламенте интересов населения. Сейчас, партии набравшие 5-6% голосов получают в Думе 15-16 мест, а те кто набрал менее ни одного.

Россияне отдавая голоса за небольшие партийные объединения по факту никак не представлены в парламенте. Чтобы увеличить число партий, попадающих в Государственную Думу, а также для повышения заинтересованности граждан в выборах необходимо снижать проходной барьер до 3%.

— В связи с этим прошу вас оценить целесообразность снижения барьера, необходимого для прохождения партии по федеральным спискам в Государственную думу, до 3% голосов избирателей, — говорится в обращении директора Института исследования проблем современной политики.

Напомним, что 2021 году на выборах в Госдуму планируется использовать электронное дистанционное голосование.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • OT

    OT
    36 минут назад

    В природе нет множественных противоборств. В природе всегда только две силы противостоят. Поэтому множество партий - это стремление извратить интересы большинства. Явно почву для прорыва во власть едросам хотят создать

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