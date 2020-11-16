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16ноября
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сегодня, 17:45 1

В Тынде мужчина избил палкой нового спутника своей бывшей

В Тынде мужчина избил палкой нового спутника своей бывшей

В Тынде в июле прошлого года мужчина избил палкой по голове нового спутника своей бывшей сожительницы. Суд признал 51-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он будет отбывать 4,5 года наказания в исправительной колони общего режима.

— Преступник долго скрывался от правоохранителей. Его ужалось задержать и взять под стражу только в апреле 2020 года. Обвинение в суде поддержала тындинская городская прокуратура. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что недавно в столице Приамурья мужчина избил собутыльника и зарезал его ножом. Теперь виновник отсидит 10 лет в колонии строгого режима.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Dobrook

    Dobrook
    22 минуты назад

    Его ужалось задержать и взять под стражу только в апреле 2020 года.

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