В Приамурье с организаторов финансовой пирамиды удалось взыскать более 30 миллионов рублей
Суд заставил четверых мошенников, организовавших финансовую пирамиду, возместить ущерб более 30 миллионов рублей. Эти деньги в результате участия в афере потеряли 335 амурчан.
Найти деньги судебным приставам удалось на «обезличенном» счёте одного из мошенников. Это позволило полностью списать сумму долга, а также более 2 миллионов рублей исполнительского сбора, сообщает федеральная служба судебных приставов Амурской области.
Просмотров всего: 431