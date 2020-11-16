В Приамурье с организаторов финансовой пирамиды удалось взыскать более 30 миллионов рублей

Суд заставил четверых мошенников, организовавших финансовую пирамиду, возместить ущерб более 30 миллионов рублей. Эти деньги в результате участия в афере потеряли 335 амурчан.

Найти деньги судебным приставам удалось на «обезличенном» счёте одного из мошенников. Это позволило полностью списать сумму долга, а также более 2 миллионов рублей исполнительского сбора, сообщает федеральная служба судебных приставов Амурской области.

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