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16ноября
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сегодня, 17:10 0

Главгосэкспертиза одобрила четвертый этап строительства Амурского ГПЗ

Главгосэкспертиза одобрила четвертый этап строительства Амурского ГПЗ
Фото: www.gazprom.ru

Главгосэкспертиза России изучила и одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий четвёртого этапа строительства Амурского газоперерабатывающего завода. В ранее одобренный экспертами проект внесли изменения во все разделы: в части планировочной организации, площади и границ застраиваемых земельных участков, а также конструктивных, объемно-планировочных и архитектурных решений по основным и вспомогательным объектам, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Четвертый этап строительства включает в себя пять автономных подэтапов строительства. Обновлена экспликация зданий и сооружений на площадке газоперерабатывающего и гелиевого комплексов, скорректированы этапы их строительства и технико-экономические показатели. Кроме того, откорректированы планы сетей инженерно-технического обеспечения, изменены трассировка технологической эстакады, конфигурация внутриплощадочных проездов и пешеходных дорожек.

В части технологических решений обновлены характеристики и требования к продукции, откорректированы свойства энергоресурсов, потребители электроэнергии, актуализированы материальные балансы и товарно-сырьевой баланс Амурского ГПЗ в связи с изменениями производственной программы предприятия, загрузки завода по сырью. Уточнены характеристики основного технологического оборудования, а также внесён ряд иных корректировок.

Проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода включает шесть технологических линий, каждая мощностью 7 миллиардов кубометров в год, а также три установки очистки и сжижения гелия, каждая мощностью 20 млн кубометров газа в год.

Работы пройдут в Желтояровском и Дмитриевском сельских поселениях Свободненского района Амурской области. Инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация – ООО «Газпром переработка Благовещенск». Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик – АО «НИПИгазпереработка».

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#строительство #энергетика

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