В лесу под Петербургом нашли закопанную по голову мёртвую женщину

Страшную находку нашли в 500 метрах от Коннолахтинской дороги.

Полиция извлекла из почвы тело брюнетки лет 40-45 на вид. Она была одета в спортивный костюм, в кармане лежала золотая цепочка. Обуви на женщине не было. Явные признаки насильственной смерти не обнаружены, личность погибшей устанавливается.

Сейчас судмедэксперты выясняют причины смерти.

По предварительным данным, закапывали жертву еще живой, тело пробыло в земле около недели. На голове погибшей нашли несколько небольших ран. Вероятно, её сначала оглушили и закопали, оставив на поверхности только голову.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, место, где нашли женщину, у местных жителей пользуется дурной славой. Там якобы оставляют «закладки» наркосбытчики.