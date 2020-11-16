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16ноября
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сегодня, 17:13 7

На реконструкцию благовещенской набережной в целом потратят 39 миллиардов рублей

На реконструкцию благовещенской набережной в целом потратят 39 миллиардов рублей

Проект реконструкции набережной Благовещенска обойдётся в 39 миллиардов рублей. В стоимость входят три участка: от улицы Артиллерийской до Нагорной, «Лазурный берег» и участок в районе «Золотой мили» вместе со всей инфраструктурой, социальными объектами а также канатной дорогой. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил представителю президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу, сообщает ТАСС.

— Общий мультипликационный эффект мы видим порядка 40 миллиардов рублей, включая часть, которая на «Золотой миле», и большие комплексные проекты застройки на берегу реки Зеи: строится ФОК, садик, школа и порядка 110 тысяч квадратных метров жилья в перспективе. Мультипликационный эффект — это объём капитальных вложений в территорию, — рассказал Василий Орлов.

Проект реконструкции набережной реки Амур — это обновление и преобразование трёх участков, работа на двух из них уже идёт. От Артиллерийской до Нагорной работы завершили на 39 %. Участок «Лазурный берег» готов на 5 %. Чтобы завершить участки, нужно ещё 3,7 миллиарда рублей.

«Золотая миля» — участок размером 40 гектаров, разделён на несколько зон, в том числе — канатная дорога и новая городская площадь.

Проект площади имени Ленина также разделили на три этапа. Новая площадь обойдётся в 2 миллиарда 150 тысяч рублей, половина средств из областного, другая половина из федерального бюджета.

— Если деньги будут выделены в следующем году, мы в 2022 году проект сдадим. Стоимость проекта подтверждена госэкспертизой, — отметил Василий Орлов.

Также во время реконструкции площади Ленина планируют построить музей российско-китайской дружбы, комплекс «Трибуна Холл» и фонтан с подсветкой. По словам главы региона, это будет одно из лучших общественных пространств на Дальнем Востоке.

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#губернатор #Юрий Трутнев в Приамурье

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Трутнев скептически на все это посмотрел и пошел.

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    И подумал: "Да, прикольно... Фонтан в такой дыре..."))))

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Лучше бы выкупили обратно у китайцев больницу на Уралова (которая на набережной). Это лучшее что можно сделать для набережной и города!

  • Алинка я

    Алинка я
    1 час назад

    При такой оооопе в здравоохранении, тратить на набережную такие деньги. все понимаю, нецелевка и т.д., но можно же обратиться в минфин, по поводу перераспределения денежных средств. Кто у них будет ходить по набережным, любоваться снеговиками с пингвинами-мертвые горожане. Сейчас ставят просто вирусная пневмония без пцр, даже не назначают тест, хотя в кт % поражения легких и большая вероятность ковид. Какая экономия бесплатных лекарств и тестов. Самое главное распил денежных средств, а не здоровье нации. В какое страшное время мы живем.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Ради этого он сюда прилетел? А нельзя было почтовых голубей ему отправить? И лоскут к ноге привязать птице:Так и так Юра..Набережную строим. Юра репу почешет. И подумает. А нафига мне это знать? Ну и стройте...Зачем это Трутневу рассказывать?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 минута назад

    После этих новостей я считаю,что Вася чмо.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    48 секунд назад

    Вася ты чмо.

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