На реконструкцию благовещенской набережной в целом потратят 39 миллиардов рублей

— Общий мультипликационный эффект мы видим порядка 40 миллиардов рублей, включая часть, которая на «Золотой миле», и большие комплексные проекты застройки на берегу реки Зеи: строится ФОК, садик, школа и порядка 110 тысяч квадратных метров жилья в перспективе. Мультипликационный эффект — это объём капитальных вложений в территорию, — рассказал Василий Орлов.

Проект реконструкции набережной реки Амур — это обновление и преобразование трёх участков, работа на двух из них уже идёт. От Артиллерийской до Нагорной работы завершили на 39 %. Участок «Лазурный берег» готов на 5 %. Чтобы завершить участки, нужно ещё 3,7 миллиарда рублей.

«Золотая миля» — участок размером 40 гектаров, разделён на несколько зон, в том числе — канатная дорога и новая городская площадь.

Проект площади имени Ленина также разделили на три этапа. Новая площадь обойдётся в 2 миллиарда 150 тысяч рублей, половина средств из областного, другая половина из федерального бюджета.

— Если деньги будут выделены в следующем году, мы в 2022 году проект сдадим. Стоимость проекта подтверждена госэкспертизой, — отметил Василий Орлов.

Также во время реконструкции площади Ленина планируют построить музей российско-китайской дружбы, комплекс «Трибуна Холл» и фонтан с подсветкой. По словам главы региона, это будет одно из лучших общественных пространств на Дальнем Востоке.