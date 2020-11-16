Пьяный и без прав: амурчанина будут судить за смертельное ДТП

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В Свободном завершили расследование уголовного дела по обвинению 23-летнего амурчанина: он сел за руль без прав, в состоянии опьянения и скрылся с места аварии, в которой погибли пассажиры.

В ночь на 5 мая молодой человек в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля. При этом, парень не имел водительского удостоверения и права управления транспортными средствами.

В салоне, кроме водителя, находились пятеро пассажиров. Среди них оказались две 17-летние девушки. Проезжая по улице Ленина, в районе дома №138, водитель превысил скорость. Машина съехала на обочину, опрокинулась и врезалась в дерево.

В ДТП погибли три пассажира, включая одну из несовершеннолетних девушек. Ещё двум пассажирам причинен тяжкий вред здоровью. Водитель с места аварии скрылся, но через несколько дней его задержали сотрудники полиции.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас молодой человек заключён под стражу. Как сообщает следственное управление Приамурья, уголовное дело в отношении амурчанина направлено в суд для рассмотрения по существу.