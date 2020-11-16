В селе Марково водитель повредил коммунальные сети и оставил людей без тепла

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В Благовещенском районе из-за автомобилиста, который повредил сети водоснабжения и отопления, жители села Марково остались без тепла и воды. Аварию устраняли на протяжении воскресенья.

— В 7:45 в ЕДДС Благовещенского района поступил сигнал от главы администрации Марковского сельсовета Юрия Шмилёва об аварии на сетях тепло- и водоснабжения в селе Марково. В частности, в районе улицы 60 лет Октября неустановленным автомобилем были повреждены трубы отопления и холодного водоснабжения, что привело к аварийному отключению сетевого насоса. В итоге без воды и тепла остались 13 многоквартирных домов, спортивная и общеобразовательная школы, детсад и Дом культуры. После поступления сигнала в оперативном порядке были организованы работы по ликвидации сложившейся ситуации с привлечением сил и средств двух коммунальных компаний. В результате проведенных мероприятий по прокладке временной системы сетей к 9:50 тепло- и водоснабжение в домах и социально-значимых объектах были восстановлены, — сообщила аминистрация Благовещенского района в своём инстаграм-аккаунте.

В областном ГИБДД корреспонденту Амур.инфо рассказали, что в этот день в селе Марково ДТП с пострадавшими зарегистрировано не было. В пресс-службе городского ГИБДД, к которому в том числе относится и Благовещенский район, сообщили что заявлений о розыске авто не поступало.

В воскресенье в Приамурье произошло и ещё одно ЧП. В селе Луговое Ивановского района загорелся жилой дом. При пожаре пострадал мужчина 1967 года рождения.