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16ноября
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сегодня, 16:01 0

Ирина Шейк порадовала поклонников откровенным фото

Ирина Шейк порадовала поклонников откровенным фото
Фото: my.mail.ru

Топ-модель Ирина Шейк выложила на своей странице горячее селфи из ванной, чем привела в восторг своих поклонников. Фото звезды в смелых трусиках за считанные часы набрало тысячи лайков и восторженных комментариев, пишет «Московский комсомолец».

В подписи к фото Шейк написала, что готовилась к пятнице, 13.

Как пишет «Комсомольская правда», модель выложила откровенный кадр в качестве рекламы нижнего белья, так как является лицом многих брендов.

Экс-подруга Брэдли Купера любит показывать свою шикарную фигуру и часто удивляет своими откровенными нарядами. Недавно фотомодель прошлась по Нью-Йорку в прозрачном корсете без нижнего белья. Но о мерах безопасности во время пандемии она не забыла и закрыла лицо дизайнерской маской.

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#интернет #шоу-бизнес

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