Ирина Шейк порадовала поклонников откровенным фото

В подписи к фото Шейк написала, что готовилась к пятнице, 13.

Как пишет «Комсомольская правда», модель выложила откровенный кадр в качестве рекламы нижнего белья, так как является лицом многих брендов.

Экс-подруга Брэдли Купера любит показывать свою шикарную фигуру и часто удивляет своими откровенными нарядами. Недавно фотомодель прошлась по Нью-Йорку в прозрачном корсете без нижнего белья. Но о мерах безопасности во время пандемии она не забыла и закрыла лицо дизайнерской маской.