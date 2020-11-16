Ирина Шейк порадовала поклонников откровенным фото
Топ-модель Ирина Шейк выложила на своей странице горячее селфи из ванной, чем привела в восторг своих поклонников. Фото звезды в смелых трусиках за считанные часы набрало тысячи лайков и восторженных комментариев, пишет «Московский комсомолец».
В подписи к фото Шейк написала, что готовилась к пятнице, 13.
Как пишет «Комсомольская правда», модель выложила откровенный кадр в качестве рекламы нижнего белья, так как является лицом многих брендов.
Экс-подруга Брэдли Купера любит показывать свою шикарную фигуру и часто удивляет своими откровенными нарядами. Недавно фотомодель прошлась по Нью-Йорку в прозрачном корсете без нижнего белья. Но о мерах безопасности во время пандемии она не забыла и закрыла лицо дизайнерской маской.
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