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16ноября
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Амурские краеведы раскрыли тайну Айгуньского музея, в котором китайцев якобы настраивают против русских

Амурские краеведы раскрыли тайну Айгуньского музея, в котором китайцев якобы настраивают против русских
Фото: @amurotgoloski

Слухи о таинственном музее, в который категорически не пускают русских, преподносят искаженную версию исторических событий, а также размещают карты с китайскими названиями рек и городов Дальнего Востока ходят уже давно. Амурские краеведы заслали китайского шпиона в таинственный Айгуньский музей. Фото музейных экспонатов помогли выяснить, как в Китае преподносятся напряжённые моменты русско-китайских отношений.

— Мы пересмотрели все фото, их больше 50, отчитали все тексты, и… пришли к выводу, что китайцы, собственно, ничего там и не наврали. По их версии: пришли бледнолицые, объявили земли своими, принудили переподписать условия Нерчинского договора. Потом, не упоминая причинно-следственную связь, констатируют о зверствах бледнолицых: массовое убийство и потопление китайцев в реке Амур, отобрали Маньчжурский клин, который в Айгуньском договоре оставался за местным маньчжурским населением, — рассказывают местные любители истории в инстаграм-аккаунте @amurotgoloski.

Общую концепцию и отношение к истории в Айгуньском музее амурские краеведы сравнили с нашим отношением к немецкой нации – мы рассказываем о зверствах фашистов, но при этом «дружим» с современной Германией.

Подтверждает эту мысль и текст, размещённый на мемориале у входа в музей: «Историю нельзя забывать, не забывать историю – значит не вспоминать ненависть, а лучше понимать сегодняшнее и открывать будущее. Слабые и запуганные другими, побежденные в отсталости. Сильная национальная мощь, прочная национальная оборона и мощная армия – это гарантия защиты национального суверенитета и достоинства, территориальной целостности и безопасности жизни и собственности людей. Непрерывные усилия по содействию построению социализма с китайскими особенностями, несомненно, приведут к великому обновлению китайской нации».

Что же касается китайских названий русских городов на представленных в музее картах – это действительно так. Русские названия китайскими иероглифами на картах пишутся вверху, ниже – китайские названия их бывших поселений. Например, Благовещенск подписан как Хайланпао, а Хабаровск – Боли. Однако, по словам местных краеведов, это правило существует сегодня абсолютно для всех карт внутреннего пользования Китая.

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#история #Китай

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