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В Благовещенске пьяного пассажира сняли с авиарейса до Новосибирска

В Благовещенске пьяного пассажира сняли с авиарейса до Новосибирска
Фото: pixabay.com

В благовещенском аэропорту в понедельник, 16 ноября, с пассажирского авиарейса Благовещенск – Новосибирск сняли пьяного пассажира. 44-летний житель Алтайского края заплатит штраф.

Сотрудники транспортной полиции составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении по факту появления в общественном месте в состоянии опьянения.

— Мужчина выглядел неопрятно, частично терял ориентацию в пространстве, шатался. Освидетельствование подтвердило наличие в крови пассажира значительного количества алкоголя, — сообщили в пресс-службе забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, недавно с рейса сняли женщину, которая находилась на борту самолёта без маски. А в октябре пассажир рейса до Южно-Сахалинска устроил дебош на борту. Перед взлётом мужчина громко обзывал всех террористами и требовал капитана.

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#происшествия #транспорт

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