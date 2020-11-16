Российские миротворцы развернули в Нагорном Карабахе наблюдательные посты

В сообщении говорится, что 10 ноября 2020 года в Лачинском коридоре было выставлено семь наблюдательных постов.

Также в министерстве добавили, что российскими миротворцами было развёрнуто по девять постов в южной и северной зоне ответственности, где ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В документе также говорится об обмене пленными между сторонами конфликта и введении в регион российских миротворцев.

Правительство РФ будет обеспечивать финансирование миротворческой операции, что включает дополнительные гарантии и компенсации военнослужащим и членам их семей.