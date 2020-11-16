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16ноября
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сегодня, 15:05 2

В Серышевском районе нашли «фантомную» молочную ферму

В Серышевском районе нашли «фантомную» молочную ферму
Фото: pixabay.com

Специалисты амурского Россельхознадзора нашли фантомную площадку по производству молочной продукции, расположенную в Серышевском районе Приамурья, сообщает федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Территория была зарегистрирована на ООО, которое юридически находится в Татарстане. При этом площадка в Приамурье имеет одинаковые с татарстанским предприятием форму собственности и наименование. Также она зарегистрирована по адресу, где ведёт законную деятельность один из индивидуальных предпринимателей Амурской области.

Россельхознадзор установил, что там действительно работает ИП, не имеющий отношения к ООО. Владелец помещения никогда не заключал договоров продажи или аренды с этой организацией.

Регистрация территории была аннулирована.

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#закон #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    Молоко то нормальное производят?

  • Papanchak

    Papanchak
    8 минут назад

    тоже наверно фантомное

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