В Серышевском районе нашли «фантомную» молочную ферму

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Специалисты амурского Россельхознадзора нашли фантомную площадку по производству молочной продукции, расположенную в Серышевском районе Приамурья, сообщает федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Территория была зарегистрирована на ООО, которое юридически находится в Татарстане. При этом площадка в Приамурье имеет одинаковые с татарстанским предприятием форму собственности и наименование. Также она зарегистрирована по адресу, где ведёт законную деятельность один из индивидуальных предпринимателей Амурской области.

Россельхознадзор установил, что там действительно работает ИП, не имеющий отношения к ООО. Владелец помещения никогда не заключал договоров продажи или аренды с этой организацией.

Регистрация территории была аннулирована.