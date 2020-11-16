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В Благовещенске приглашают поучаствовать в новогодней акции для сирот и детей из многодетных семей

В Благовещенске приглашают поучаствовать в новогодней акции для сирот и детей из многодетных семей

Благовещенцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Новогоднее добро». Организаторы соберут сладкие подарки для воспитанников детского дома в Пояркове, а также поздравят детей из многодетных семей в столице Приамурья.

— Присоединяйтесь к нашей акции! Нужны аниматоры, помощники, транспорт и желание внести вклад в сладкие подарки. Мы вместе обсудим, что и где будем покупать. А также решим, как будем поздравлять детишек! Обращайтесь по телефону – 8-961-950-68-88, — рассказала заместитель руководителя «Кошкин дом» Ольга Ефремова.

Организаторы планируют сформировать большую праздничную посылку для ребят из детского дома. Также они запишут им видеопоздравление с участием Деда Мороза, Снегурочки и легендарного снеговика Олафа. А сама сказочная команда лично поздравит детей из многодетных семей в столице Приамурья.

Напомним, что это не первая акция организации «Кошкин дом». Ольга Ефремова уже устраивала девичник воспитанницам детского дома в Пояркове в честь 8 Марта. Кроме того, зоозащитники меняли футболки с изображением животных на корм, а также раздавали пушистиков в добрые руки прямо под открытым небом.

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#дороги #праздники

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