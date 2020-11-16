Облачно и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 17 ноября

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В Завитинске пасмурно, без осадков. Температура днём -4°С...-5°С, ночью до -12°С. Ветер до 2-7 метров в секунду.

В Райчихинске днём пасмурно, без осадков, вечером снег. Днём температура -4°С…-9°С, ночью до -10°С. Ветер до 1-5 метров в секунду.

В Архаре пасмурно, небольшой снег. Температура днём -4°С...-8°С, ночью до -11°С. Ветер до 1-4 метров в секунду.

В Свободном пасмурно, без осадков. Днём температура -6°С…-8°С, ночью -16°С. Ветер разовьет силу до 2-3 метров в секунду.

В Шимановске облачно, без осадков. Температура днём -6°С...-9°С, ночью до -18°С. Ветер разгонится до 2-3 метров в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Днём температура -8°С...-9°С, ночью -14°С. Ветер подует со скоростью от 1 до 4 метров в секунду.

В Сковородине малооблачно, без осадков. Температура днём -10°С...-12°С, ночью до -17°С. Ветер до 1-3 метров в секунду.

В Тынде ясно, без осадков. Температура днём -17°С...-21°С, ночью до -24°С. Ветер до 2-5 метров в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Юго-восточный ветер разовьет силу до 4-9 метров в секунду. Температура ночью -10°С...-12°С, днём -2°С...-4°С.