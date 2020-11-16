Обновлённый Хэйхэ: как выглядит город, в который нам нельзя (видео)

Фото: www.instagram.com/china_heihe/

Инстаграм-аккаунт о жизни приграничного с Амурской областью города Хэйхэ разместил видео, на котором видно, как преобразился город в отсутствие русских туристов. На видео показано, как в Хэйхэ декоративной подсветкой украсили большинство новых зданий, туристических объектов и даже мосты.

— Хэйхэ не стоит на месте! К вашему приезду он уже обновил себя. Осталось дело за малым – открыть границы, — сообщает паблик @china_heihe.

Но, когда мы всё это увидим воочию, по-прежнему большой вопрос. В начале ноября в Хэйхэ официально был запущен в работу беспошлинный логистический центр. Объект является одной из частей нового пункта пропуска Хэйхэ у строящегося автомобильного моста Хэйхэ — Благовещенск. Но работает он на данный момент в условиях закрытого пункта пропуска с Амурской областью. Путепровод, соединяющий область с важным международным объектом, планируют открыть лишь после того, как в Амурской области стабилизируется обстановка с коронавирусом.