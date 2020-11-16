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16ноября
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сегодня, 14:10 9

Обновлённый Хэйхэ: как выглядит город, в который нам нельзя (видео)

Обновлённый Хэйхэ: как выглядит город, в который нам нельзя (видео)
Фото: www.instagram.com/china_heihe/

Инстаграм-аккаунт о жизни приграничного с Амурской областью города Хэйхэ разместил видео, на котором видно, как преобразился город в отсутствие русских туристов. На видео показано, как в Хэйхэ декоративной подсветкой украсили большинство новых зданий, туристических объектов и даже мосты.

— Хэйхэ не стоит на месте! К вашему приезду он уже обновил себя. Осталось дело за малым – открыть границы, — сообщает паблик @china_heihe.

Но, когда мы всё это увидим воочию, по-прежнему большой вопрос. В начале ноября в Хэйхэ официально был запущен в работу беспошлинный логистический центр. Объект является одной из частей нового пункта пропуска Хэйхэ у строящегося автомобильного моста Хэйхэ — Благовещенск. Но работает он на данный момент в условиях закрытого пункта пропуска с Амурской областью. Путепровод, соединяющий область с важным международным объектом, планируют открыть лишь после того, как в Амурской области стабилизируется обстановка с коронавирусом.

Просмотров всего: 1961

#Дальний Восток #Китай #отдых #туризм

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Комментарии
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  • PRO

    PRO
    2 часа назад

    Мы тоже на месте не стояли. Асфальт, вон, новый на Воронкова....

  • Бэтти

    Бэтти
    2 часа назад

    Красиво.... А у нас "область живёт".

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Я считаю,что Крым наш. И помощь в размере 1 миллиард долларов Сирии оказана своевременно.

  • Руконог

    Руконог
    1 час назад

    А что это там за деревенские огни на другой стороне Амура на 0.08, а, это же Благовещенье)))))

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Делают подсветку у нас- "Зачем? Что деньги девать некуда, лучше бы пенсионерам раздали. Это ведь наши налоги"

    Делают подсветку в Китае- "Молодцы, как красиво, развиваются не стоят на месте, не то что у нас- все убого и мрачно."

    Нытики как всегда. Дай, только повод.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Авантыч, тут разница то невелика - у нас "делают", а в китае - сделали. А у нас едешь вечером по темной ленина и богу молишься чтоб в яму не попасть.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    У нас тоже много что - вон дороги почти все починили, мост на Загородной.

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    25 минут назад

    Зато мы... зато мы... эти... вершки и корешки по лесам научились собирать и продавать. А для себя сухостой можно.

    КомБэк ту Средневековье ля.

  • Цунай

    Цунай
    14 минут назад

    У нас флаг!

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