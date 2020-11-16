Спортивные соревнования в Амурской области вновь запретили из-за эпидемиологической обстановки

Приказ о запрете спортивных соревнований в Приамурье в понедельник, 16 ноября, подписал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека. Отменяются все состязания областного уровня, а также соревнования более высоких уровней, которые были запланированы на территории области.

– Мы до последнего старались сохранить возможность проводить соревнования. Но, к сожалению, на сегодня эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены вновь их отменить до особого распоряжения. При этом наши спортсмены продолжат выступать за пределами области. Каждый их выезд мы согласуем с Роспотребнадзором, чтобы обеспечить максимальную безопасность членов наших сборных, – рассказал министр по физической культуре и спорту Дмитрий Кутека.

Тренировочный процесс в области пока не остановлен, но тренировки должны проходить при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Решения о проведении соревнований на муниципальном уровне будут принимать главы муниципалитетов с учётом эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Напомним, 21 сентября областной минспорт разрешил проводить соревнования после долгого перерыва. При этом организаторы спортивных состязаний должны были соблюсти все требования регламента, подписанного российским Роспотребнадзором и министерством спорта.