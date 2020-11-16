В Благовещенске частично перекроют движение по Калининскому кольцу

В Благовещенске частично перекроют движение на Калининском кольце. На участке кольца по Новотроицкому шоссе будут ремонтировать водопровод. Перекроют движение в 10:00 вторника, 17 ноября, а откроют только в пятницу. Также временно изменят схему движения автобусов, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Со стороны Новотроицкого шоссе можно будет проехать по всем направлениям, кроме разворота. С Игнатьевского шоссе — на Калинина и Магистральную, а с Калинина можно будет только повернуть на Магистральную. А вот с улицы Магистральной заехать на развязку не получится.

Изменится схема движения 14 автобусов. Это 1, 2 К, 4, 8, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 39. Обратное направление их движения не изменится.

Маршрут № 1 поедет по Тенистой до Калинина, там повернёт на Магистральную, а затем на улицу 50-летия Октября. Там вывернет на Текстильную и поедет по Новотроицкому шоссе по обычному маршруту.

Маршруты № 2 К и 30 изменят схему движения так: Тенистая – Калинина – Заводская – Мухина – Игнатьевское шоссе – по утверждённым маршрутам.

Маршруты № 4, 12, 25 едут по Калинина – Заводская – Мухина – Игнатьевское шоссе – далее по маршрутам.

Маршрут № 8 с Калинина повернёт на Пролетарскую, а затем после Мухина повернёт на Игнатьевское шоссе – далее как обычно.

Маршруты № 13 и 26 едут по Калинина – Магистральная – 50-летия Октября – Текстильная – Новотроицкое шоссе – дальше по утверждённым маршрутам.

Маршруты № 22, 23, 31– 50-летия Октября (КПП) – Текстильная – Новотроицкое шоссе – Калинина – далее по утвержденным маршрутам.

Маршруты № 24 измененная схема движения – 50-летия Октября (КПП) – Текстильная – Новотроицкое шоссе – Игнатьевское шоссе – Кантемирова – далее по утвержденному маршруту.

Маршрут № 39 измененная схема движения – 50-летия Октября (КПП) – Текстильная – Новотроицкое шоссе – Калинина – Тенистая – дальше как обычно.

На следующей неделе планируется перекрыть второй участок кольца.

Напомним, что недавно в Благовещенске перекрывали движение по улице Конной. Там также устраивали сети водоснабжения, сейчас улица уже открыта.