С 1 января вырастет цена на алкоголь

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Минимальная цена бутылки водки объемом в пол-литра станет дороже на 5,7 % и составит 243 рубля. Коньяк того же объема станет дороже на 3 %. Минимальная цена этого напитка с 1 января будет стартовать от 446 рублей. Игристые вина также подорожают на 3 % и в рознице их можно будет купить с ценой за 0,75 литра от 169 рублей.

Кроме алкогольных напитков вырастет и минимальная стоимость этилового спирта. Спирт, произведенный из пищевого сырья, с 1 января будет стоить 59 рублей; спирт, произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) будет стоить до 44 рублей за литр.

Приказ Министерства финансов России вступает в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно.