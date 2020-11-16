С 1 января вырастет цена на алкоголь
На официальном портале правовой информации Министерство финансов России опубликовало приказы, в соответствии с которыми с начала 2021 года вырастет цена на алкогольную продукцию, пишет РИА Новости.
Минимальная цена бутылки водки объемом в пол-литра станет дороже на 5,7 % и составит 243 рубля. Коньяк того же объема станет дороже на 3 %. Минимальная цена этого напитка с 1 января будет стартовать от 446 рублей. Игристые вина также подорожают на 3 % и в рознице их можно будет купить с ценой за 0,75 литра от 169 рублей.
Кроме алкогольных напитков вырастет и минимальная стоимость этилового спирта. Спирт, произведенный из пищевого сырья, с 1 января будет стоить 59 рублей; спирт, произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) будет стоить до 44 рублей за литр.
Приказ Министерства финансов России вступает в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно.
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