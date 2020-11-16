Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:43 1

С 1 января вырастет цена на алкоголь

С 1 января вырастет цена на алкоголь
Фото: pixabay.com

На официальном портале правовой информации Министерство финансов России опубликовало приказы, в соответствии с которыми с начала 2021 года вырастет цена на алкогольную продукцию, пишет РИА Новости.

Минимальная цена бутылки водки объемом в пол-литра станет дороже на 5,7 % и составит 243 рубля. Коньяк того же объема станет дороже на 3 %. Минимальная цена этого напитка с 1 января будет стартовать от 446 рублей. Игристые вина также подорожают на 3 % и в рознице их можно будет купить с ценой за 0,75 литра от 169 рублей.

Кроме алкогольных напитков вырастет и минимальная стоимость этилового спирта. Спирт, произведенный из пищевого сырья, с 1 января будет стоить 59 рублей; спирт, произведенный из непищевого сырья, и денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) будет стоить до 44 рублей за литр.

Приказ Министерства финансов России вступает в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

Просмотров всего: 154

#жизнь #финансы

распечатать


В России и мире

Полицейский в Нижегородской области построил особняк за 60 миллионов рублей
Общество 3

Главбух частной клиники в Благовещенске перевела себе полмиллиона и получила три года колонии
В России и мире

Дмитрий Хрусталёв рассказал о своём самочувствии
В России и мире 1

Наталья Бестемьянова призналась, что ей не хватает пенсии в 90 тысяч рублей
Комментарии
Показать все (1)
  • Tуман

    Tуман
    8 минут назад

    Нас рать

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь