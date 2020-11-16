Полицейский в Нижегородской области построил особняк за 60 миллионов рублей

В сюжете показали кадры, снятые дроном над участком полицейского. За высоким забором расположен особняк и стоит дорогой автомобиль. Один из местных жителей рассказал, что имение принадлежит замначальника полиции города Кулебаки Волкову Алексею Станиславовичу.

Видео показали риелторам Нижнего Новгорода, которые оценили стоимость участка со всеми постройками от 60 миллионов рублей. И это без учёта внутреннего убранства дома.

Местные жители рассказали, что для строительства своего особняка полицейский скупил около 4-6 участков земли и провёл асфальтированную дорогу.

Рабочие, которые занимались строительством и отделкой дома, уверяют, что там стоят золотые унитазы, пишет News.ru.

Горожане задаются вопросом, откуда у семьи полицейского такие деньги. Эти факты также заинтересовали Следственный комитет РФ по Нижегородской области, начата проверка.