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сегодня, 13:06 0

В Белогорске ищут мужчину, расплатившегося фальшивой купюрой

В Белогорске ищут мужчину, расплатившегося фальшивой купюрой
Фото: 28.мвд.рф

Полиция Белогорска разыскивает мужчину, которого подозревают в мошенничестве. Сообщается, что неизвестный расплатился за товар, приобретённый в торговом павильоне на территории центрального рынка города, бумажкой «1 000 дублей». Инцидент произошёл 29 мая, сообщает пресс-служба МВД области.

Оперативникам удалось установить человека, подозреваемого в совершении преступления. Подозреваемый попал в объектив камер видеонаблюдения. Теперь полиция устанавливает личность и местонахождение предполагаемого мошенника.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В полиции просят всех, кому известна личность подозреваемого или его местонахождение, сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефону 02, с мобильного – 102.

В полиции Приамурья подтвердили, что поиски подозреваемого в Белогорске продолжаются.

Накануне в Благовещенске искали мужчину, который забрал из банкомата не принадлежащие ему купюры. Позже он сам пришёл в полицию и вернул деньги.

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#помощь #происшествия

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