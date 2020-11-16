Главбух частной клиники в Благовещенске перевела себе полмиллиона и получила три года колонии

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Жительницу Благовещенска осудили за хищение. Главный бухгалтер решила воспользоваться служебным положением и перевела себе более полумиллиона рублей, сообщает прокуратура Приамурья.

38-летняя амурчанка работала в частной медицинской клинике главным бухгалтером. Как установил суд, с апреля по октябрь 2019 года женщина перевела на свой счёт и счёт сожителя больше 500 тысяч рублей. Украденные деньги главбух тратила по собственному усмотрению.

Это не первый случай нарушения закона, ранее женщину уже судили за кражу и незаконный оборот наркотиков. Инциденты обошлись ей в условное наказание. В этот раз суд был менее благосклонен.

Приговор — три года лишения свободы в колонии общего режима. Правда, отбывать свой срок амурчанка начнёт чуть позже, в 2027 году, когда её ребёнку исполнится 14 лет.