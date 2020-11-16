Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:40 3

Главбух частной клиники в Благовещенске перевела себе полмиллиона и получила три года колонии

Главбух частной клиники в Благовещенске перевела себе полмиллиона и получила три года колонии
Фото: pixabay.com

Жительницу Благовещенска осудили за хищение. Главный бухгалтер решила воспользоваться служебным положением и перевела себе более полумиллиона рублей, сообщает прокуратура Приамурья.

38-летняя амурчанка работала в частной медицинской клинике главным бухгалтером. Как установил суд, с апреля по октябрь 2019 года женщина перевела на свой счёт и счёт сожителя больше 500 тысяч рублей. Украденные деньги главбух тратила по собственному усмотрению.

Это не первый случай нарушения закона, ранее женщину уже судили за кражу и незаконный оборот наркотиков. Инциденты обошлись ей в условное наказание. В этот раз суд был менее благосклонен.

Приговор — три года лишения свободы в колонии общего режима. Правда, отбывать свой срок амурчанка начнёт чуть позже, в 2027 году, когда её ребёнку исполнится 14 лет.

Просмотров всего: 850

#суды #финансы

распечатать


Общество 1

С 1 января вырастет цена на алкоголь
В России и мире

Полицейский в Нижегородской области построил особняк за 60 миллионов рублей
Общество

Благовещенец заплатит миллион за взятку
Общество 3

Сироты в Благовещенске получили квартиры благодаря прокуратуре
Комментарии
Показать все (3)
  • Лесная

    Лесная
    1 час назад

    Как же можно было принимать на такую должность судимого человека?Экономят на бухгалтерах-главный в единственном числе.и контроля никакого-вот и результат

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    59 минут назад

    Вот жеж: Распространяй. воруй и размножайся.

  • OT

    OT
    58 минут назад

    Все сделано так, чтоб слегкостью шлепнуть по мягкому месту главбухов каких-то чтоб чубайсам было уютно, безопасно и жирно

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь