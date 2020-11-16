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16ноября
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сегодня, 12:30 0

Благовещенец заплатит миллион за взятку

Благовещенец заплатит миллион за взятку
Фото: auto.today

36-летнего жителя Благовещенска осудили за дачу взятки инспектору государственного автодорожного надзора. С декабря 2018 по июнь 2019 года мужчина руководил транспортной компанией. В этот период он дал взятку своему знакомому — инспектору Восточно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Амурчанин передал приятелю топливную карту, на счёту которой находились деньги компании в сумме 60 тысяч рублей.

За вознаграждение инспектор обещал беспрепятственно пропускать автомобили компании через стационарный пост весового и габаритного контроля на подъезде к Благовещенску.

Суд назначил амурчанину наказание в виде штрафа в 1 миллион рублей. Уголовное дело в отношении инспектора ещё рассматривается Благовещенским городским судом, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #происшествия #суды

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