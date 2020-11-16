В Иркутской области на посыпанной песком дороге обнаружили человеческие кости и череп

13 ноября в соцсетях Киренска появились сообщения, что на посыпанной песком от гололёда дороге были найдены кости.

Полиция выясняет, где организация, которая проводила работы, брала смесь для посыпки.

Как сообщает источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, организация взяла песок возле старого кладбища и не проверила его. По словам собеседника, человеческие кости старые, на вид им около 100 лет. Сейчас специалисты исследуют останки, чтобы определить их возраст и происхождение.