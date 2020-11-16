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В Иркутской области на посыпанной песком дороге обнаружили человеческие кости и череп

В Иркутской области на посыпанной песком дороге обнаружили человеческие кости и череп
Фото: zakon.kz

В Киренске Иркутской области на посыпанной песком дороге были обнаружены череп и человеческие кости. Полиция проводит проверку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

13 ноября в соцсетях Киренска появились сообщения, что на посыпанной песком от гололёда дороге были найдены кости.

Полиция выясняет, где организация, которая проводила работы, брала смесь для посыпки.

Как сообщает источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, организация взяла песок возле старого кладбища и не проверила его. По словам собеседника, человеческие кости старые, на вид им около 100 лет. Сейчас специалисты исследуют останки, чтобы определить их возраст и происхождение.

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#происшествия

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