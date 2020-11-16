Правительство Приамурья предложило установить ветпост на выезде из Забайкальского края

Правительство Приамурья предложило Минсельхозу РФ установить на выезде из Забайкальского края постоянный ветпост. Подразумевается, что установить его должны власти соседнего региона. Так как не выпускать животных проще, чем «ловить» их уже в Амурской области.

Власти региона опасаются постоянной угрозы заноса ящура в Приамурье.

— В Китае периодически регистрируют вспышки опасных заболеваний животных, в том числе ящура. Поэтому наш регион стал буфером для защиты основной части страны. Также ящур регулярно выявляют и в Забайкалье. Однако нам удаётся не пускать заболевание в область уже около семи лет — с 2013 года. И это требует огромных усилий со стороны специалистов, — рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Например, в регионе постоянно контролируют здоровье животных, восприимчивых к ящуру. За последние два года проверили более 250 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, а также почти 70 тысяч свиней. Также проверили 880 диких копытных — ящур не зарегистрирован. А почти 320 тысяч животных привили от опасного заболевания.

В области контролируют выдачу ветдокументов на перевозку живого скота, продукции животного происхождения и кормов.

Напомним, что с 2019 года на постах пропуска задержали почти полторы тысячи голов крупного рогатого скота и больше пяти тысяч — мелкого. В июле на трассе «Амур» инспекторы Россельхознадзора задержали два грузовика с 517 овцами. А в ноябре на территорию области пытались провезти три крупные партии скота в 626 голов без документов.