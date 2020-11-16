Сироты в Благовещенске получили квартиры благодаря прокуратуре

Фото: pixabay.com

Двое амурских сирот получили ключи от собственных квартир после проверки прокуратуры. Молодые люди нуждались в улучшении жилищных условий и длительное время стояли на учёте, сообщает прокуратура Приамурья.

Амурчане обратились в прокуратуру с просьбой восстановить справедливость. Ведомство провело проверку и установило, что администрация города Благовещенска не обеспечила нуждающихся жильём. Дело дошло до суда, который полностью удовлетворил требования прокурора. В ноябре 2020 года молодые люди получили собственное жильё.

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#городская власть #суды

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