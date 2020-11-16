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16ноября
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сегодня, 11:35 3

Сироты в Благовещенске получили квартиры благодаря прокуратуре

Сироты в Благовещенске получили квартиры благодаря прокуратуре
Фото: pixabay.com

Двое амурских сирот получили ключи от собственных квартир после проверки прокуратуры. Молодые люди нуждались в улучшении жилищных условий и длительное время стояли на учёте, сообщает прокуратура Приамурья.

Амурчане обратились в прокуратуру с просьбой восстановить справедливость. Ведомство провело проверку и установило, что администрация города Благовещенска не обеспечила нуждающихся жильём.

Дело дошло до суда, который полностью удовлетворил требования прокурора. В ноябре 2020 года молодые люди получили собственное жильё.

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#городская власть #суды

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    А виновных простили, как того мужика, обворовавшего старушку?

  • Вета007

    Вета007
    2 часа назад

    Что это за страна, где без прокуратуры ничего нормально не делается?.. Это как в анекдоте про "прокатило"... Типа если не обратились в прокуратуру, значит вам не надо, можно себе забрать... Бред...

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    6 минут назад

    Другой страны у нас для вас нет, товарищ Вета.

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