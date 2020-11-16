Стартовал Всероссийский экологический диктант

Ежегодный экологический диктант стартовал в воскресенье, 15 ноября. Диктант в этом году поддерживают такие звёзды как Олег Газманов, Никас Сафронов, Оксана Фёдорова и другие.

Написать диктант может любой желающий старше 12 лет. Для этого нужно до 16 ноября включительно зарегистрироваться на портале экодиктант.рус, а потом пройти тестирование. Ответить на вопросы можно до 18 ноября. Вопросы делятся на несколько категорий в зависимости от возраста и образования участника. По результатам диктанта каждый получит сертификат победителя или участника.

Проводится диктант и на офлайн-площадках – в Благовещенске это «Амурский биолого-туристический центр».