Амурские бруснику, голубику, папоротник и грибы начнут продавать в Азию

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Компания-производитель мёда из Приамурья открыла для себя новое направление — переработку дикоросов. По словам предпринимателей, брусника, голубика, папоротник и грибы пользуются большой популярностью за рубежом. Правительство области инициативу поддержало.

Сейчас компания занимается экспортом мёда, 90% продукции экспортируют в Китай и Южную Кореи. Сырьё скупают у населения по всей территории Приамурья. Новые направления связаны с запросом заграничных соседей. В Китае, Корее и Японии популярна брусника, также в приграничной провинции Хэйлунцзян любят голубику, из неё там производят вино.

— Идея переработки дикоросов зрела у нас не один год. Мед — не единственное, что Амурская область может предложить миру. В амурских лесах есть брусника, голубика, папоротник, грибы. И спрос на них в азиатских странах довольно высокий. Последние полгода эту тему развивало и правительство области, — рассказывает предпринимательница Татьяна Капустина.

Собирать ягоды планируют привлечь местных жителей, за определённую плату. Собранный урожай будут продавать как в местные рестораны, так и зарубеж. Также в правительстве подчеркнули, что готовы поддержать предпринимателей, желающих заняться переработкой дикоросов. Губернатор, не раз отмечавший, что амурские дикоросы могут заинтересовать японский рынок, поручил минсельхозу разработать варианты субсидирования. В настоящее время уже действует союз переработчиков дикоросов Приамурья — «Дикоросы Амура — 2020». Для начала планируют собирать дикоросы там, где они массово произрастают в области — это Зейской, Тындинский, Селемджинский, Шимановский и Мазановский районы, сообщает пресс-служба правительства области.