Дмитрий Хрусталёв рассказал о своём самочувствии

Фото: @dmitry_khrustalev

Телеведущий Дмитрий Хрусталёв сам рассказал о причинах своей госпитализации в своём Инстаграм-аккаунте. Телеведущему стало плохо в такси, когда он добирался из Санкт-Петербурга в Репино. Прямо в машине ведущий потерял сознание..

«Очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привёз меня водитель, за что ему огромное спасибо! Я чувствую себя хорошо , врачи даже согласились отпустить меня домой, к родным! Сейчас со мной всё в порядке, и в качестве доказательства своего хорошего самочувствие я прикладываю эту фотографию,» — написал артист.

Врачи поставили Хрусталёву предварительный диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». По его словам, ближайшие несколько недель он намерен посвятить своему здоровью.

Сейчас знаменитость чувствует себя лучше, Дмитрия Хрусталёва уже выписали из больницы, сообщают РИА Новости.

Накануне стало известно, что актёр попал в больницу. Сообщалось, что врачи ввели шоумена в искусственную кому.