В Зейском районе женщину выселили из квартиры за шум

В Зейском районе судебные приставы выселили женщину из квартиры за шум. Соседи неоднократно жаловались на нарушение тишины. Поэтому суд удовлетворил иск о расторжении договора соцнайма и выселении из квартиры. Женщина освободила жилое помещение.

Напомним, что в сентябре этого года в Зейском районе из жилья уже выселяли семью за нарушение тишины. Пять человек жили в квартире также на условиях соцнайма. Потерять жильё можно и за долги по ЖКХ. Благовещенскую семью выселили из трёхкомнатной квартиры за долги. А в ноябре в столице Приамурья за долги по ЖКХ другие жильцы переехали из двухкомнатной квартиры в общежитие.