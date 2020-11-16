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16ноября
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сегодня, 10:20 1

В Зейском районе женщину выселили из квартиры за шум

В Зейском районе женщину выселили из квартиры за шум
Фото: pixabay.com

В Зейском районе судебные приставы выселили женщину из квартиры за шум. Соседи неоднократно жаловались на нарушение тишины. Поэтому суд удовлетворил иск о расторжении договора соцнайма и выселении из квартиры. Женщина освободила жилое помещение.

Напомним, что в сентябре этого года в Зейском районе из жилья уже выселяли семью за нарушение тишины. Пять человек жили в квартире также на условиях соцнайма. Потерять жильё можно и за долги по ЖКХ. Благовещенскую семью выселили из трёхкомнатной квартиры за долги. А в ноябре в столице Приамурья за долги по ЖКХ другие жильцы переехали из двухкомнатной квартиры в общежитие.

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#ЖКХ #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    И правильно. Не понимают, что нельзя мешать жить нормально своим соседям пусть "веселятся" в общаге на 6 квадратах. Хорошо, что практика такая стала появляться в России. Раньше старались такие решения не выносить, но видимо "достала". Конечно, для получения такого решения надо "потрудиться", но если систематичность присутствует, то шансы хорошие. Поэтому совет всем страдающим от таких соседей - набирайте доказательства, правильно реагируйте на эти моменты и получите такое решение.

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