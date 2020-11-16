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При пожаре в Ивановском районе пострадал мужчина

При пожаре в Ивановском районе пострадал мужчина
Фото: @amurskiespasateli

В воскресенье, 15 ноября, в селе Луговое Ивановского района загорелся жилой дом. При пожаре пострадал мужчина 1967 года рождения, с ожогами его доставили в больницу.

Сообщение о пожаре поступило вчера около 11 утра. Бороться с огнём выехал дежурный караул противопожарной части № 31 села Ивановка. За пять минут огонь удалось ликвидировать.

В результате пожара дом оказался полностью закопчён внутри, сгорела часть потолка. Причина и виновник возгорания сейчас выясняются, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#происшествия

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