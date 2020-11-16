Наталья Бестемьянова призналась, что ей не хватает пенсии в 90 тысяч рублей

Бестемьянова рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой, что она получает президентскую пенсию, которую назначают олимпийским чемпионам. В сумме с обычной пенсией это 85-90 тысяч рублей. По словам фигуристки, этого на всё не хватает, так как у неё много забот. Также у неё есть льготы на оплату коммунальных услуг и бесплатный проезд в транспорте.

Как сообщает НТВ, Наталья Бестемьянова не ездит на своей машине, потому что не любит терять время в пробках, поэтому предпочитает общественный транспорт.

Звезда призналась, что может сама себе купить кольцо с бриллиантом за 2–3 тысячи долларов, хотя не считает себя транжирой.

Олимпийская чемпионка уже 25 лет живет с мужем в поселке Кратово, где у них 56 соток с сосновым лесом. Бестемьянова призналась, что огородом занимается муж, а она этого не любит. Супруги любят жить за городом и в московской квартире почти не бывают.