Жителям Циолковского заменят деревянные окна на металлопластиковые

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До конца года в 19 квартирах города Циолковский заменят остекление окон и балконов. Всего в мэрию космограда поступило 400 заявлений на замену, сообщает правительство Амурской области.



Специальная комиссия обследовала жилой фонд, и принимала решения, кто воспользуется бюджетной поддержкой. Главным критерием стала степень изношенности конструкции.

В этом году на такую поддержку предусмотрено более 2 миллионов рублей. Работы по замене окон будут проведены до 25 декабря. Также известно, что администрация города объявила аукцион на поиск подрядчика.

Заявление о замене окон могут подать только жители муниципального фонда. При этом, у жителей не должно быть задолженностей за коммунальные услуги.