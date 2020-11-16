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16ноября
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сегодня, 10:05 3

Жителям Циолковского заменят деревянные окна на металлопластиковые

Жителям Циолковского заменят деревянные окна на металлопластиковые
Фото: pixabay.com

До конца года в 19 квартирах города Циолковский заменят остекление окон и балконов. Всего в мэрию космограда поступило 400 заявлений на замену, сообщает правительство Амурской области.

Специальная комиссия обследовала жилой фонд, и принимала решения, кто воспользуется бюджетной поддержкой. Главным критерием стала степень изношенности конструкции.

В этом году на такую поддержку предусмотрено более 2 миллионов рублей. Работы по замене окон будут проведены до 25 декабря. Также известно, что администрация города объявила аукцион на поиск подрядчика.

Заявление о замене окон могут подать только жители муниципального фонда. При этом, у жителей не должно быть задолженностей за коммунальные услуги.

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#ЖКХ #Циолковский

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    58 минут назад

    Минрегион 18.02.2010 г. в официальном письме № 6020-ИБ/14:

    «К общему имуществу относятся только те окна, которые находятся в помещениях общего пользования (например, на лестничных проходах, чердаках, в подъездах и т.д.). Оконные конструкции, располагающиеся в квартирах, не относятся к общему имуществу и являются личным имуществом собственников».

    Господа, а чего это вы за счёт бюджета собираетесь менять ЛИЧНОЕ имущество собственников???

  • Амур Алко

    Амур Алко
    30 минут назад

    там ясно написано...муниципальное жилье.

  • Кот

    Кот
    29 минут назад

    Там квартиры не в собственности, а в соц.найме. Поэтому и меняют за счет бюджета.

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