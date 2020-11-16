Во Владивостоке нашли разлив нефтепродуктов
Жители Владивостока заметили радужную плёнку, которая растянулась на несколько сотен метров от причала в сторону Золотого моста. Разлив нефтепродуктов произошёл в акватории Золотого Рога. На месте работает Росприроднадзор, передаёт портал VL.RU.
Огромное пятно можно увидеть возле причала рыбного порта. Со стороны Чуркина и порта большие пятна растянулись вокруг стоящих там пяти судов.
22 октября и 6 ноября разлив нефтепродуктов зафиксировали в Находке. Накануне нового экологического потрясения губернатор Приморского края Олег Кожемяко провёл совещание по этой проблеме, сообщает konkurent.ru.
— Как только поступает сигнал о появлении таких пятен, без промедления должны выходить суда, ставиться боновые ограждения, площадь загрязнения обрабатываться специальным сорбентом. Проволочки с очисткой акватории недопустимы, — уточнил Олег Кожемяко.
Глава региона подчеркнул, что ни одно экологическое происшествие не останется без внимания. Проверки ведут природоохранная и транспортная прокуратуры.
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