В Иркутской области дорогу посыпали песком с человеческими костями

В воскресенье,15 ноября, на автодороге в городе Киренске Иркутской области обнаружили человеческий череп и другие кости. В ситуации разбирается полиция.

Сотрудники МВД проверяют, где и при каких обстоятельствах была получена песчано-гравийная смесь для борьбы с гололёдом. Проверка проводится в рамках административного законодательства. По данным «Интерфакса», песок взяли с кладбища.

– Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый – наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги, – рассказал «Интерфаксу» проверенный источник.

Дорогу посыпали по заказу местной администрации.