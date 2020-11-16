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В Иркутской области дорогу посыпали песком с человеческими костями

В Иркутской области дорогу посыпали песком с человеческими костями
Фото: interfax.ru

В воскресенье,15 ноября, на автодороге в городе Киренске Иркутской области обнаружили человеческий череп и другие кости. В ситуации разбирается полиция.

Сотрудники МВД проверяют, где и при каких обстоятельствах была получена песчано-гравийная смесь для борьбы с гололёдом. Проверка проводится в рамках административного законодательства. По данным «Интерфакса», песок взяли с кладбища.

– Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый – наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги, – рассказал «Интерфаксу» проверенный источник.

Дорогу посыпали по заказу местной администрации.

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#дороги #происшествия

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Комментарии
Показать все (2)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    в новостях один негатив

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Трындец!

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