Благовещенские похитители крышек люков сядут на два года

В Благовещенске с начала года завели четыре уголовных дела о краже крышек канализационных колодцев. Ущерб Амурских коммунальных систем составил 31 тысячу рублей. Только одна крышка обходится почти в семь тысяч рублей.

— Открытые колодцы очень опасны для горожан и автомобилей, особенно ночью. По статье 158 УК РФ «Кража» предусмотрено наказание — лишение свободы до двух лет. Это наказание уже приводили в действие. Ежегодный ущерб от кражи люков в нашем городе исчисляется сотнями тысяч рублей, — сообщает пресс-служба АКС.

В 2018 году Амурские коммунальные системы разработали уникальный дизайн для новых крышек. Так их проще найти в пунктах приёма металлолома. В этом году уже приобрели 200 фирменных крышек. Нововведение помогает эффективнее бороться с проблемой. Для сравнения: в прошлом году было возбуждено 23 уголовных дела, это почти в шесть раз больше, чем в 2020-м.

На тепловых сетях АКС находится три тысячи люков. Поэтому следить за всеми люками — сложно. Амурские коммунальные системы напоминают: если вы увидели открытый люк, то позвоните диспетчеру АКС по телефону: 49-44-55. А если вы стали свидетелем кражи крышек люков – сообщите в полицию.