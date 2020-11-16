Юрий Трутнев оценил ход реконструкции благовещенского аэропорта

Вчера, 15 ноября с рабочим визитом в Амурскую область прибыл полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Командировку он начал с инспекции строительства новой взлётно-посадочной полосы благовещенского аэропорта.

О важности реконструкции полпреду рассказал губернатор региона Василий Орлов.

— Новая взлетно-посадочная полоса позволит нашему аэропорту принимать современные воздушные суда без ограничений по взлетной массе, а значит большей вместимости, нагрузки и более высокого класса. Это позволит привлекать новые авиакомпании и работать по плоским тарифам. Возведение будет завершено в 2022 году, — объяснил Василий Александрович.

В разговоре также принял участие главный инженер подрядной организации, которая ведёт в аэропорту работы.

— До начала строительства было известно, что проектная документация с существенными недостатками. Поэтому мы, заключая контракт с заказчиком, обоюдно понимали, что придётся проект поправлять по ходу работ. С этим в первую очередь связано отставание от графика. Мы заключили договор с ФАУ «Главгосэкспертиза России» на корректировку и проекта и его дальнейшее сопровождение. В данный момент на объекте работает 130 человек, задействовано 66 единиц техники. Темпы выполнения работ наращиваем. С заказчиком работ налажено конструктивное взаимодействие, — доложил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Гидроэлектромонтаж» Эдуард Кобзев.

Ввиду корректировки проекта сдвинулись сроки сдачи объекта. Если изначально полосу должны были сдать в ноябре 2021 года, то теперь этого события стоит ждать в ноябре 2022-ого.

— К работе мы приступили сразу в августе 2019 года. Но потребовалась дополнительная корректировка проекта, потому что ранее сделанные изыскания были выполнены неверно. Корректировка документации показала, что необходимо значительно увеличить объем работ. Отставания от первоначального графика работ идут по строительству ВПП. Сейчас мы отсыпаем 30% полосы. По остальным объектам все идет в срок, — уточнил Эдуард Кобзев.

Юрий Трутнев выразил надежду, что больше переносов не будет и отметил, что проектные организации должны нести ответственность за срыв работ.

— Ответственные люди должны отвечать за то, что происходит. Все соответствующие поручения будут даны. Не должно быть так, что начинается проект, а потом получается, что он должен быть дороже. Понимаю, если бы здесь копнули экскаватором, обнаружили, что здесь что-то есть такое, что влияет на проект, но ведь ничего такого не произошло. А цена проекта увеличилась на 20%. Срок выполнения работ сдвинулся на год. Если ситуация такова, что люди проектируют, а потом за ними нужно корректировать документацию и проектировать второй раз, то надо лишать такие институты лицензии, они не должны дальше иметь право ничего проектировать. Надо соответствующие решения принимать. К подрядчику у меня вопросов нет. Надеюсь, что больше переносов по строительству взлетно-посадочной полосы больше не будет, — резюмировал полпред.