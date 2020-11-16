Выбор читателей за 15 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 15 ноября.

В воскресенье утром, 15 ноября, около 6:00 в Белогорском районе движущийся поезд столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщают очевидцы, в ДТП погибла девушка, пишет паблик @kriminal.blg.

Мужчина, который забрал деньги пенсионерки из «неработающего» банкомата, рассказал в полиции свою версию происшествия. По словам жителя Благовещенска, он, находясь в алкогольном опьянении, подошел к банкомату, вставил свою карту и, не разобравшись и не пересчитывая выданные деньги, забрал из банкомата купюры, посчитал их своими и покинул магазин.

Благовещенская клиническая больница в своём инстаграм-аккаунте сообщила о нехватке специалистов в инфекционном госпитале. В списке вакансий есть пульмонологи, терапевты, неврологи, неонатологи, акушеры-гинекологи, стажеры (ординаторы), акушерки, медицинские сестры.

В Санкт-Петербурге госпитализировали актёра и телеведущего Дмитрия Хрусталёва. Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Telegram-канал Mash, шоумен находится в искусственной коме.