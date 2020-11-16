Гороскоп 16 ноября: Раки получат выгодное предложение, а Водолеям нужно в путешествие
Восход Солнца: 07:45
Заход Солнца: 16:43
Солнце в Скорпионе.
Овен. Ваша профессия откроет вам новые возможности. Ведите себя достойно и получите намного больше, чем планировали. Одинокие встретят свою судьбу.
Телец. Займитесь отложенными делами, пересмотрите свои планы на будущее. Сегодня нужно закончить начатое. Старые друзья дадут ценный совет.
Близнецы. Сегодня — день накапливания и обработки информации. Отношения с коллегами стабилизируются. Возможно исполнение давнего желания.
Рак. Хороший день для работников бизнеса и торговли. Вы получите заманчивое предложение, которое принесёт вам неплохой доход. Планы и замыслы лучше держать втайне.
Читайте также
Гороскоп на неделю 9 — 15 ноября: Весам нельзя замыкаться в себе, а Рыбы получат выгодное предложение
Лев. День будет спокойным, ничто не будет отвлекать вас от текущих дел. Вам удастся закрепиться на достигнутых позициях. Избегайте соблазна лёгкими деньгами.
Дева. Не теряйте оптимизма и энтузиазма. Не доверяйте чужим советам, положитесь на свою интуицию. Восстановятся связи с дальними родственниками.
Весы. Интересуйтесь проблемами окружающих. Воздержитесь от всего, что может навредить здоровью — тяжёлой пищи, алкоголя.
Скорпион. Сегодня нужно для себя решить, чего вы хотите добиться. Посвятите день проблемам личной жизни и духовному развитию. А вечер посвятите своему хобби.
Читайте также
Гороскоп на ноябрь 2020 года: Овны озолотятся, а Козероги будут особенно привлекательны
Стрелец. Родные старшего поколения очень в вас нуждаются. Свежие идеи принесут быстрые результаты. В работе полагайтесь на интуицию — рабочие встречи пройдут удачно.
Козерог. Избегайте промедлений и долгих раздумий. Рационально планируйте свои дела и распределяйте силы. Уделите внимание своему здоровью.
Водолей. Отправьтесь в путешествие наедине с собой. Завершите ранее начатые дела. Вас ждут большие перемены. Получится поработать с партнёром, которым вы давно восхищаетесь.
Рыбы. У вас появятся интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто может помочь в их реализации. Уверенность в себе будет способствовать успеху.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
Просмотров всего: 2