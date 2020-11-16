Гороскоп 16 ноября: Раки получат выгодное предложение, а Водолеям нужно в путешествие

Восход Солнца: 07:45

Заход Солнца: 16:43

Солнце в Скорпионе.

Овен. Ваша профессия откроет вам новые возможности. Ведите себя достойно и получите намного больше, чем планировали. Одинокие встретят свою судьбу.

Телец. Займитесь отложенными делами, пересмотрите свои планы на будущее. Сегодня нужно закончить начатое. Старые друзья дадут ценный совет.

Близнецы. Сегодня — день накапливания и обработки информации. Отношения с коллегами стабилизируются. Возможно исполнение давнего желания.

Рак. Хороший день для работников бизнеса и торговли. Вы получите заманчивое предложение, которое принесёт вам неплохой доход. Планы и замыслы лучше держать втайне.

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Лев. День будет спокойным, ничто не будет отвлекать вас от текущих дел. Вам удастся закрепиться на достигнутых позициях. Избегайте соблазна лёгкими деньгами.

Дева. Не теряйте оптимизма и энтузиазма. Не доверяйте чужим советам, положитесь на свою интуицию. Восстановятся связи с дальними родственниками.

Весы. Интересуйтесь проблемами окружающих. Воздержитесь от всего, что может навредить здоровью — тяжёлой пищи, алкоголя.

Скорпион. Сегодня нужно для себя решить, чего вы хотите добиться. Посвятите день проблемам личной жизни и духовному развитию. А вечер посвятите своему хобби.

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Стрелец. Родные старшего поколения очень в вас нуждаются. Свежие идеи принесут быстрые результаты. В работе полагайтесь на интуицию — рабочие встречи пройдут удачно.

Козерог. Избегайте промедлений и долгих раздумий. Рационально планируйте свои дела и распределяйте силы. Уделите внимание своему здоровью.

Водолей. Отправьтесь в путешествие наедине с собой. Завершите ранее начатые дела. Вас ждут большие перемены. Получится поработать с партнёром, которым вы давно восхищаетесь.

Рыбы. У вас появятся интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто может помочь в их реализации. Уверенность в себе будет способствовать успеху.

Астролог: Вальдемар Небоходцев