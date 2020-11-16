Гороскоп на неделю 16 — 22 ноября: Скорпионы будут строги, а Весам нельзя сорить деньгами

Общий астрологический прогноз на неделю с 16 по 22 ноября для всех знаков зодиака.

Овен. Для вас эта неделя — период активный и гармоничный, наполненный радостными и знаменательными событиями, приятным общением. В первой половине недели Овны добьются успеха в творчестве, публичных выступлениях.

Телец. На этой неделе Тельцы смогут взглянуть на себя со стороны. Возможно, раньше вы себя недооценивали. Теперь же настало время для изменения такого положения вещей. Начните со своего внешнего вида: поменяйте стиль одежды, прическу, манеру поведения. Помните, что нет предела совершенству.

Близнецы. Ведущим мотивом поведения становится любознательность, тяга к знаниям и общению с нестандартно мыслящими людьми. На просторах интернета, на форумах и сайтах вы сможете в полной мере удовлетворить свои потребности.

Рак. Вы в очередной раз удивите окружающих блестящими способностями в одном деле и некоторой некомпетентностью в другом. Первое, однако, перевесит, но обстановка даст понять, что пора восполнить пробелы и тем самым выровнять ситуацию.

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Лев. Львы будут сильно обеспокоены именно материальными вопросами. Особенно, если деятельность Львов напрямую связана с торговлей, а доход зависит именно от продаж. Прекрасное время для творческих личностей и тех, кто трудится в сфере педагогики.

Дева. Девам в начале недели будет сопутствовать удача в любых делах. Это прекрасное время для общения с друзьями, в том числе по интернету. Если вы часто посещаете какой-либо форум или сообщество в социальной сети, то сможете завести новые знакомства на почве общих интересов и принять участие в увлекательном обсуждении какой-либо темы.

Весы. Звезды рекомендуют Весам внимательнее относиться к тратам. Финансовые возможности позволят совершить вам массу небольших покупок, но без списка необходимых вещей вы рискуете остаться на мели.

Скорпион. В субботу Скорпион будет строг, но справедлив, – по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу.

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Стрелец. В самом начале недели у Стрельцов могут резко осложниться партнерские отношения. Проявляя осторожность и сдержанность, вы можете поставить преграду инициативам партнера, который захочет проявить себя в конкретных поступках.

Козерог. Настрой на сотрудничество, доброжелательное отношение к окружающим создадут здоровую атмосферу в рабочем коллективе. Не теряя времени, действуйте решительно и быстро. Что планировалось ранее — реализуется, что придумалось сейчас — будет иметь успех в будущем.

Водолей. Водолеи на этой неделе смогут заметно повысить свой авторитет и углубить познания в самых разных областях. Возможно, вам потребуется продемонстрировать свои знания, и это повысит не только вашу самооценку, но и вашу значимость в глазах окружающих.

Рыбы. В данный период вас ждет получение каких-то благ, ради которых вы ранее упорно трудились, пережили непростые времена или были вынуждены кого-то на что-то уговаривать.

Астролог: Вальдемар Небоходцев