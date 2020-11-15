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15ноября
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сегодня, 17:44 0

На всех водоемах Амурской области закончилась навигация

На всех водоемах Амурской области закончилась навигация
Фото: 28.mchs.gov.ru

С 16 ноября на всех водоёмах Приамурья заканчиватеся период летней навигации, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области. Ранее, 1 ноября, завершилась навигация на Зейском и Бурейском водохранилищах.

Не судоходными со 2 ноября стали реки Амур, Зея, Селемджа и их притоки. На водохранилище Нижне-Бурейской ГЭС движение маломерных судов продолжалось до 5 ноября.

На всех водоемах Приамурья происходит образование льда. На реках северных и центральных районов местами установился ледостав.

Напоминаем, что в такой период выходить на лёд крайне опасно. Спасатели предостерегают амурчан от прогулок по водоёмам. Сначала опасного для движения по рекам периода в области уже выставлено 137 запрещающих знаков.

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#погода #транспорт

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