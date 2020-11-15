В Благовещенскую городскую клиническую больницу требуются врачи
Благовещенская клиническая больница в своём инстаграм-профиле сообщила о нехватке специалистов в инфекционном госпитале. В списке вакансий есть пульмонологи, терапевты, неврологи, неонатологи, акушеры-гинекологи, стажеры (ординаторы), акушерки, медицинские сестры.
О нехватке врачей в больницах области говорил и губернатор Амурской области Василий Орлов.
— В Приамурье развёрнуто 1 530 коек. Больше 500 из них с кислородной поддержкой. Оборудования хватает, лекарств хватает. Чего не хватает — это, в первую очередь, специалистов. Врачи болеют, в некоторых медицинских учреждениях болеет до 40 % медиков. Это сегодня главная проблема, — сообщил в интервью Василий Орлов.
Ранее объявляли набор волонтеров для звонков пациентам, приёма заявок и заполнения документов. Единственные требования заявленное к волонтерам — это возраст от 18 лет и отсутствие симптомов ОРВИ.
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