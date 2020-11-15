В Благовещенскую городскую клиническую больницу требуются врачи

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О нехватке врачей в больницах области говорил и губернатор Амурской области Василий Орлов.

— В Приамурье развёрнуто 1 530 коек. Больше 500 из них с кислородной поддержкой. Оборудования хватает, лекарств хватает. Чего не хватает — это, в первую очередь, специалистов. Врачи болеют, в некоторых медицинских учреждениях болеет до 40 % медиков. Это сегодня главная проблема, — сообщил в интервью Василий Орлов.

Ранее объявляли набор волонтеров для звонков пациентам, приёма заявок и заполнения документов. Единственные требования заявленное к волонтерам — это возраст от 18 лет и отсутствие симптомов ОРВИ.