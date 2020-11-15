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15ноября
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сегодня, 16:59 11

В Благовещенскую городскую клиническую больницу требуются врачи

В Благовещенскую городскую клиническую больницу требуются врачи
Фото: pixabay.com

Благовещенская клиническая больница в своём инстаграм-профиле сообщила о нехватке специалистов в инфекционном госпитале. В списке вакансий есть пульмонологи, терапевты, неврологи, неонатологи, акушеры-гинекологи, стажеры (ординаторы), акушерки, медицинские сестры.

О нехватке врачей в больницах области говорил и губернатор Амурской области Василий Орлов.

— В Приамурье развёрнуто 1 530 коек. Больше 500 из них с кислородной поддержкой. Оборудования хватает, лекарств хватает. Чего не хватает — это, в первую очередь, специалистов. Врачи болеют, в некоторых медицинских учреждениях болеет до 40 % медиков. Это сегодня главная проблема, — сообщил в интервью Василий Орлов.

Ранее объявляли набор волонтеров для звонков пациентам, приёма заявок и заполнения документов. Единственные требования заявленное к волонтерам — это возраст от 18 лет и отсутствие симптомов ОРВИ.

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#медицина #работа

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    1 час назад

    А что будет в самый разгар через пару месяцев?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Единственный выход,чтобы найти медиков,надо повысить в несколько раз зарплату,сделать максимальную.Разве они не достойны ,рискуя своей жизнью,спасать ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ.

  • галка галкина

    галка галкина
    1 час назад

    При чем здесь зарплата, у нас элементарно кадровый голод, опытные специалисты покидают регион,студенты-медики тоже бегут из области.

  • галка галкина

    галка галкина
    1 час назад

    Сегодня мы пожинаем плоды планомерного и тотального уничтожения медицины, в области настолько оптимизировали медицину, стремясь выслужиться перед федеральными властями, что у нас просто нет ни больниц, ни врачей. Из других регионов к нам не поедут, нечего предложить специалистам.

  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    ух ты ... а чё это медикам максимальную? они чем то особенные?

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Хочешь попробовать? Вперёд.

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    А из платных клиник нельзя привлечь специалистов? Там то конечно поспокойней работка чем в госпитале

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Хотел бы я посмотреть на этих бесплатных волонтёров питающихся солнышком, парящих по воздуху до места "работы".

    А нельзя набрать ЗА ДЕНЬГИ? Зайдите на авито, там молодых девчат и ребят ищущих подработку - очереди.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    59 минут назад

    губернаторов то мы всегда найдём-а вот врачей нет

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    57 минут назад

    Когда просишь устанавливать контроль над ценами на недвижимость, тарифы ЖКХ, углеводороды, просишь продумывать схему, систему и законы - эти покемоны кричат "капитализм! мы не могём!!!!! Это всё экономика! Это всё бизнесмены!"

    А как только пришел конец системе, которую успешно сокращали и уничтожали, так сразу вспомнили о социальной ответственности граждан, о волонтёрах.

    Это кто там такой умный сидит интересно? В глаза бы ему посмотреть.

  • Алинка я

    Алинка я
    20 минут назад

    галка галкина 1 час назад

    Сегодня мы пожинаем плоды планомерного и тотального уничтожения медицины, в области настолько оптимизировали медицину, стремясь выслужиться перед федеральными властями, что у нас просто нет ни больниц, ни врачей. Из других регионов к нам не поедут, нечего предложить специалистам.

    +100500

    У Васи как всегда, все в рамках. То то на Сизы и лекарства с людей собираем.

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