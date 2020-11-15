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15ноября
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сегодня, 15:57 7

Мужчина, забравший из банкомата деньги пенсионерки, привлекаться к ответственности не будет

Мужчина, забравший из банкомата деньги пенсионерки, привлекаться к ответственности не будет

Мужчина, который забрал деньги пенсионерки из «неработающего» банкомата, рассказал в полиции свою версию происшествия. По словам жителя Благовещенска, он, находясь в алкогольном опьянении, подошел к банкомату, вставил свою карту и, не разобравшись и не пересчитывая выданные деньги, забрал из банкомата купюры, посчитал их своими и покинул магазин.

Сотрудники полиции увидели информацию о краже в СМИ. Мужчину опознали. Утром следующего дня благовещенец, после звонка из полиции, проверил деньги в кошельке и сразу отправился в отделение, где вернул чужое.

Как уточнили в полиции, в отношении него уголовное дело заводиться не будет. Состава преступления не выявили: по словам мужчины, умысла красть чужие деньги у него не было.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    "Состава преступления не выявили: по словам мужчины, умысла красть чужие деньги у него не было"

    - Подсудимый, а вы вообще признаёте себя виновным?

    - Нэт!

    - Ну на нэт, и суда нэт!

  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    Простить. Он больше не будет воровать.

  • Туська

    Туська
    2 часа назад

    Он не мог вставить карту, пока "торчали" выданные деньги пенсионерки, на кого этот рассказ придуман?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Я думаю он раскаялся и этот случай,будет ему уроком на всю жизнь.Думаю справедливо,вернул деньги,никто не пострадал.

  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    А что так можно было???

  • Viva

    Viva
    1 час назад

    Наврал конечно с три короба,если бы не запись не пришёл бы и не вернул. Почуял статейку из УК,вот и прибежал.

  • Tuxa20

    Tuxa20
    41 минута назад

    Хорошо, что написали про эту историю...может другим урок будет

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