Мужчина, забравший из банкомата деньги пенсионерки, привлекаться к ответственности не будет
Мужчина, который забрал деньги пенсионерки из «неработающего» банкомата, рассказал в полиции свою версию происшествия. По словам жителя Благовещенска, он, находясь в алкогольном опьянении, подошел к банкомату, вставил свою карту и, не разобравшись и не пересчитывая выданные деньги, забрал из банкомата купюры, посчитал их своими и покинул магазин.
Сотрудники полиции увидели информацию о краже в СМИ. Мужчину опознали. Утром следующего дня благовещенец, после звонка из полиции, проверил деньги в кошельке и сразу отправился в отделение, где вернул чужое.
Как уточнили в полиции, в отношении него уголовное дело заводиться не будет. Состава преступления не выявили: по словам мужчины, умысла красть чужие деньги у него не было.
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