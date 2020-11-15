Мужчина, забравший из банкомата деньги пенсионерки, привлекаться к ответственности не будет

Сотрудники полиции увидели информацию о краже в СМИ. Мужчину опознали. Утром следующего дня благовещенец, после звонка из полиции, проверил деньги в кошельке и сразу отправился в отделение, где вернул чужое.

Как уточнили в полиции, в отношении него уголовное дело заводиться не будет. Состава преступления не выявили: по словам мужчины, умысла красть чужие деньги у него не было.