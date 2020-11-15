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15ноября
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сегодня, 14:41 0

Изюбри центра охраны природы «Зейский» готовятся к зиме

Изюбри центра охраны природы «Зейский» готовятся к зиме
Фото: https://www.instagram.com/ohotaamur/

У обитающих в центре охраны природы «Зейский» изюбрей специалисты заметили «повышенную лохматость». Так животные готовятся к грядущим холодам, сообщает управление по охране животного мира Амурской области.

«Теперь грядущие морозы благородных оленей не пугают. Тем более, что под боком «работает» бесплатная столовая и беспокоиться, что снег засыплет всю еду, не нужно», — написали о изюбрях в инстаграме управления.

Вольер, где содержатся дикие животные, занимает территорию в 100 гектар. В нём постоянно проживают несколько десятков кабанов, косули, пятнистые олени и изюбри.

Все желающие могут посетить этот уголок природы и посетить вольер с дикими животными. Для зверей в вольере устроены кормушки, где их можно наблюдать и фотографировать ежедневно со специальных смотровых вышек.

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#животные #природа

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