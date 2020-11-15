Изюбри центра охраны природы «Зейский» готовятся к зиме
У обитающих в центре охраны природы «Зейский» изюбрей специалисты заметили «повышенную лохматость». Так животные готовятся к грядущим холодам, сообщает управление по охране животного мира Амурской области.
«Теперь грядущие морозы благородных оленей не пугают. Тем более, что под боком «работает» бесплатная столовая и беспокоиться, что снег засыплет всю еду, не нужно», — написали о изюбрях в инстаграме управления.
Вольер, где содержатся дикие животные, занимает территорию в 100 гектар. В нём постоянно проживают несколько десятков кабанов, косули, пятнистые олени и изюбри.
Все желающие могут посетить этот уголок природы и посетить вольер с дикими животными. Для зверей в вольере устроены кормушки, где их можно наблюдать и фотографировать ежедневно со специальных смотровых вышек.
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