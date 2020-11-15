В селе Ивановское Селемджинского района появится «Этнокультурный центр»

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В селе Ивановское Селемджинского района планируется построить «Этнокультурный центр». До конца 2020 года планируется подготовить и согласовать всю проектно-сметную документацию, сообщает пресс-служба минстроя Амурской области.

Сельсовет села Ивановское разработал техническое задание: «Дом культуры «Этнокультурный центр» станет одноэтажным зданием, оборудованном всеми необходимыми для нормального функционирования инженерными коммуникациями. В здании планируется разместить зрительный зал со сценой, помещение для репетиций, гардеробные для посетителей и актеров, библиотеку, подсобные помещения, санузел.

В планах сельсовета села Ивановское благоустроить и прилегающую к «Этнокультурному центру» территорию. Будет выполнено разделение на функциональные зоны, устройством ограждения и освещения по периметру.

Если вся проектно-сметная документация будет успешно подготовлена к концу 2020 года и получено финансирование на реализацию идеи, то строительство центра должно начаться уже 2021 году.