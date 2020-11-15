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сегодня, 13:57 0

Команда Благовещенска по настольному теннису стала лучшей в области

Команда Благовещенска по настольному теннису стала лучшей в области
Фото: благовещенск.рф

В благовещенском политехническим колледже 14 ноября прошли соревнования по настольному теннису в рамках XXIII комплексной спартакиады городов Амурской области. За звание лучшей боролись команды из Белогорска, Благовещенска, Шимановска, Циолковского, Свободного, Зеи, Райчихинска и Тынды.

Первое место в командном зачёте, набрав максимальное количество очков и выиграв во всех играх, стала сборная команда из Благовещенска, сообщает пресс-служба правительства областной столицы.

Втрое место в командном зачете взяли спортсмены из Свободного, на третьем – теннисисты из Белогорска. Все соревнования проходили в «закрытом режиме» без зрителей.

Сегодня, 15 ноября, соревнования по настольному теннису в рамках XXIII комплексной спартакиады городов Амурской области продолжаются. Спортсмены соревнуются в личном первенстве.

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#спорт

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