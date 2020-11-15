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15ноября
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сегодня, 12:05 3

В благовещенском торговом центре подростков, гуляющих без родителей, отправляли домой

В благовещенском торговом центре подростков, гуляющих без родителей, отправляли домой
Фото: благовещенск.рф

В торговых центрах Благовещенска продолжаются рейды по поиску детей, гуляющих без родителей. В эти выходные проверки прошли в ТЦ «Мега», сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

В рейд вышли сотрудники городской полиции и волонтёры молодёжного центра «Выбор».

— Подростков было не так много, чем обычно. С теми, кто всё же был, проводили профилактическую беседу, — рассказали проверяющие.

Несовершеннолетним объясняли, что им не следует одним находиться в торговых центрах, а волонтёры раздавали информационные листовки.

— Реагировали все по-разному. Одни говорили, что не знают про это нововведение, другие с пониманием разворачивались и шли домой, — рассказали в молодежном центре «Выбор».

Рейды продолжатся, волонтеры и правоохранители планируют обойти несколько торговых центров.

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#коронавирус #дети

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Уииии

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Бред! Родитель не антибиотик, он не защитит свое дитя. Вы добьётесь того, что детки начнут собираться в других, неподконтрольных местах. Да и помнится недавно Роспотребнадзор вообще утверждал что юнцам маски можно не надевать)

  • Undertaker

    Undertaker
    22 минуты назад

    Значит данные деяния структур поспособствуют злоключениям детей в будущем, а повесят все как обычно на родителей, а службы по имеют галочку и звезды, по отчетности

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