В благовещенском торговом центре подростков, гуляющих без родителей, отправляли домой

Фото: благовещенск.рф

В рейд вышли сотрудники городской полиции и волонтёры молодёжного центра «Выбор».

— Подростков было не так много, чем обычно. С теми, кто всё же был, проводили профилактическую беседу, — рассказали проверяющие.

Несовершеннолетним объясняли, что им не следует одним находиться в торговых центрах, а волонтёры раздавали информационные листовки.

— Реагировали все по-разному. Одни говорили, что не знают про это нововведение, другие с пониманием разворачивались и шли домой, — рассказали в молодежном центре «Выбор».

Рейды продолжатся, волонтеры и правоохранители планируют обойти несколько торговых центров.