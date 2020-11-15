В благовещенском торговом центре подростков, гуляющих без родителей, отправляли домой
В торговых центрах Благовещенска продолжаются рейды по поиску детей, гуляющих без родителей. В эти выходные проверки прошли в ТЦ «Мега», сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.
В рейд вышли сотрудники городской полиции и волонтёры молодёжного центра «Выбор».
— Подростков было не так много, чем обычно. С теми, кто всё же был, проводили профилактическую беседу, — рассказали проверяющие.
Несовершеннолетним объясняли, что им не следует одним находиться в торговых центрах, а волонтёры раздавали информационные листовки.
— Реагировали все по-разному. Одни говорили, что не знают про это нововведение, другие с пониманием разворачивались и шли домой, — рассказали в молодежном центре «Выбор».
Рейды продолжатся, волонтеры и правоохранители планируют обойти несколько торговых центров.
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